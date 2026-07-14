Bintangi Film Perumahan Laddaland, Titi Kamal: Aku Pengin Banget Ikutan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Titi Kamal mengungkapkan alasannya tertarik membintangi film Perumahan Laddaland.

Laddaland merupakan film horor Thailand tahun 2011 yang disutradarai oleh Soph Sakdaphisit. Kini, film Laddaland diadaptasi oleh rumah produksi MD Pictures.

Titi Kamal menyebut bahwa Laddaland merupakan salah satu film yang disukainya.

"Oh iya, karena memang aku ngefans, film Laddaland itu salah satu film yang aku suka," ujar Titi Kamal di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (13/7).

Oleh karena itu, dia pun tertarik untuk bergabung dalam proyek film tersebut.

Terlebih, ketika istri Christian Sugiono itu mengetahui Perumahan Laddaland disutradarai oleh Awi Suryadi, serta sederet pemain kenamaan lainnya yang turut membintangi film tersebut.

"Makanya begitu aku ditawarin sama MD Pictures, terus aku tahu sutradaranya Mas Awi Suryadi, penulisnya Mbak Lele Laila, terus pemain-pemainnya juga oke-oke banget semuanya, aku pengin banget ikutan karena ini legend banget nih filmnya," ucap Titi Kamal.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menuturkan, film tersebut tak hanya mengandalkan elemen kejutan atau jump scare yang intens, tetapi juga memadukan unsur drama yang kuat.