Bintangi Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Benidictus Siregar Ngaku Pertama Kali Ajak Ibu ke Gala Premier

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh komika sekaligus aktor Benidictus Siregar.

Dalam film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Benidictus menjadi pemeran utama dengan memerankan karakter Ale.

Di pemutaran perdananya film itu nanti, sang ibunda yang tinggal di Yogyakarta bakal hadir langsung untuk menonton.

Baca Juga: Kawai Labiba Ungkap Tantangannya Bintangi Film Putri Jangan Gentayangan Lagi

Benidictus mengungkapkan bahwa ini kali pertama dirinya mengajak sang ibu untuk hadir di Gala Premier dan menyaksikan pemutaran perdana film yang dibintanginya.

"Ini pertama kalinya ibuku kuajak nonton premiere filmku," ujar Benidictus Siregar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/11).

Aktor 36 tahun itu lantas mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa mengajak sang ibu untuk menonton film yang dibintanginya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan bahwa keterlibatannya dalam proyek film tersebut merupakan sebuah rezeki nomplok yang sangat berharga.

Terlebih, ibunya dapat hadir langsung mendampingi dan menyaksikan film yang dibintanginya itu.