Bintangi Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Benidictus Siregar Ngaku Pertama Kali Ajak Ibu ke Gala Premier
jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh komika sekaligus aktor Benidictus Siregar.
Dalam film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Benidictus menjadi pemeran utama dengan memerankan karakter Ale.
Di pemutaran perdananya film itu nanti, sang ibunda yang tinggal di Yogyakarta bakal hadir langsung untuk menonton.
Benidictus mengungkapkan bahwa ini kali pertama dirinya mengajak sang ibu untuk hadir di Gala Premier dan menyaksikan pemutaran perdana film yang dibintanginya.
"Ini pertama kalinya ibuku kuajak nonton premiere filmku," ujar Benidictus Siregar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/11).
Aktor 36 tahun itu lantas mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa mengajak sang ibu untuk menonton film yang dibintanginya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan bahwa keterlibatannya dalam proyek film tersebut merupakan sebuah rezeki nomplok yang sangat berharga.
Terlebih, ibunya dapat hadir langsung mendampingi dan menyaksikan film yang dibintanginya itu.
Benidictus Siregar mengatakan, ini kali pertama dirinya mengajak ibunya yang tinggal di Yogyakarta ke pemutaran perdana filmnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perankan Karakter Ale di Film Terbaru, Benidictus Siregar Cerita Kesulitan Mendapat Teman
- Rilis Poster, Film ‘Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang’ Bakal Tayang Jelang Imlek
- Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang Siap Menyapa Penggemar Januari 2027
- ACFFEST 2026: Suarakan Integritas Lewat Sinema
- Tayang 24 Desember, Begini Sinopsis Film 5 cm Revolusi Hati
- Siap-siap Nonton! Spider-Man: Brand New Day dan Deretan Film Unggulan Hadir di Catchplay+