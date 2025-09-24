Bintangi Film Si Paling Aktor, Jourdy Pranata Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - MD Pictures merilis official poster dan trailer Si Paling Aktor di Gedung MD Place, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (22/9).

Dalam poster terbaru Si Paling Aktor itu menampilkan latar dramatis seperti di lokasi syuting, lengkap dengan efek ledakan, helikopter terbang, asap membumbung, ular kobra, hingga debu-debu beterbangan.

Jourdy Pranata berjalan memimpin di depan dengan tampang bersemangat.

Di sebelah kirinya ada Kenny Austin, Verdi Sulaiman, dan Vidibulle. Sementara itu di sisi kanannya ada Cut Beby Tsabina, Kevin Julio, dan David Nurbianto.

Film komedi itu merupakan adaptasi dari novel bestseller karya Adhitya Mulya.

Adhitya Mulya yang juga menulis naskah untuk Si Paling Aktor mengaku, proyek tersebut yang paling sulit sepanjang kariernya mengalihwahanakan novelnya ke film.

"Memang benar beberapa dari novel saya sudah dialihwahanakan. Selama ini tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi, karena drama comedy terus. Ini pertama kali dalam karier saya ada actionnya juga, drama comedy action," ujar Adithya Mulya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Koreografi fightnya harus jelas untuk menuntun para aktor dan harus banyak konsultasi sama Mas Ocay (Ody Harahap)," sambungnya.