Bintangi Film Songko, Imelda Therinne Ungkap Tantangannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Imelda Therinne menceritakan tantangannya saat membintangi film horor 'Songko'.

Salah satu tantangannya adalah mempelajari bahasa Manado. Sebab, sebagian besar dialog menggunakan bahasa daerah tersebut.

"Mungkin challenge-nya sendiri aku belajar banyak sih. Bahasa. Bahasa tuh 80 persen bahasa Manado," ujar Imelda Therinne di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Menurutnya, mempelajari bahasa cukup menantang. Meski begitu, dia mengaku terbantu karena berinteraksi langsung dengan aktor asal Manado.

"Memang bahasa tuh emang susah-susah gampang ya, cuma karena banyak cewek-cewek Manadonese ini ngebantu sekali. Aku dikasih kesempatan untuk berinteraksi dengan aktor-aktor Manado, Wata sama Luisa, dan mereka aktor yang keren banget ternyata aktif di teater. Itu lumayan ngebantu," tuturnya.

Terlepas dari itu, dia mengaku senang sekaligus antusias menyambut film terbarunya tersebut yang bakal segera tayang.

Imelda Therinne berharap, film Songko bisa memberikan angin segar ke dunia perfilman Indonesia.

"Semoga film ini bisa memberikan angin segar ke dunia perfilman Indonesia yang, ya something new ya kan," ucapnya.