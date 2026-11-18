jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Asmara Abigail membintangi film terbaru berjudul Sumpah Darah.

Dia mengungkapkan alasannya tertarik membintangi film garapan Cornelio Sunny tersebut.

Sebab, menurutnya, film tersebut berbeda dengan proyek-proyek lainnya yang pernah dibintangi.

Karakter yang diperankan oleh Asmara Abigail juga berbeda. Pasalnya di film Sumpah Darah, dia memerankan karakter seorang LC bernama Mara.

"Salah satu pemilihan kenapa saya mau memilih film adalah filmnya berbeda dengan film yang berikutnya. Kayak kita sebagai aktor tentu menginginkan filmografi kita itu semakin baik dan beragam. Jadi, tentu di sini saya merasa peran ini berbeda," ujar Asmara Abigail di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Tak hanya menawarkan cerita yang segar, keterlibatannya kali ini juga membawa penyegaran secara visual.

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Dia mengatakan film ini menjadi pengalaman pertamanya tampil di layar lebar dengan potongan rambut pendek.

Karakter yang diperankan juga dinilai memberikan warna baru yang belum pernah dijelajahi sebelumnya.