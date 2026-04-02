Bintangi Film The Hostage's Hero, Donny Alamsyah Bagikan Pengalaman Menariknya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Donny Alamsyah membintangi film terbarunya berjudul The Hostage's Hero.

Berperan sebagai Letkol Taufiq, Donny Alamsyah merasakan langsung rasanya menjadi komando di sebuah kapal perang yang harus mengusir perompak di lautan.

Dia lantas membagikan pengalamannya saat naik kapal fregat milik TNI AL ketika menjalani proses syuting film tersebut.

"Itu buat saya adalah sebuah pengalaman yang membanggakan sekaligus juga pengalaman yang berharga ya karena saya duduk dan mengkomandani sebuah unit tempur yang besar dan dahsyat begitu," ujar Donny Alamsyah kepada awak media, baru baru ini.

Sementara itu terpisah, Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut (Kadisjarahal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana menilai, film menjadi medium yang tepat untuk menyebarluaskan sejarah.

Cerita The Hostage's Hero sendiri diambil langsung dari kisah nyata pembebasan 36 sandera MT Pematang di Selat Malaka pada tahun 2004.

Peristiwa bersejarah itu menjadi pengingat bagaimana armada laut Indonesia harus berjuang melawan segala keterbatasan demi menjaga perairan Tanah Air.

"Peran media film itu penting untuk saat ini namun lebih kepada media publikasi menyebarluaskan sejarah dengan lebih fleksibel," tutur Wira Hady.