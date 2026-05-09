Bintangi Film Tumbal Proyek, Callista Arum Belajar Doa Katolik Hingga Dialek Jawa

Konferensi pers film Tumbal Proyek di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/5). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Callista Arum berperan sebagai Laras dalam film berjudul 'Tumbal Proyek'.

Dia mengungkapkan tantangannya dalam memerankan karakter Laras adalah mempelajari doa-doa Katolik.

Namun, perempuan 22 tahun itu bersyukur karena mendapat bantuan dari kru film yang kebetulan beragama Katolik, sehingga bisa melafalkan doa dengan benar.

"Karena kadang-kadang aku suka sampai slip. Untungnya kami, kru ada yang Katolik, jadi, dibantuin kadang-kadang di set tuh kayak enggak pas berdoa Salam Maria terus aku tuh agak, 'Salam Maria apa Kak?' gitu. Terus kayak dibantuin," ujar Callista Arum di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/5) malam.

Tak hanya mempelajari doa-doa Katolik, dia juga harus belajar dialek Jawa.

Callista Arum pun sempat merasa kesulitan saat harus melafalkan dialek Jawa.

"Terus aku harus belajar dialek Jawa juga di sini," tuturnya.

Film Tumbal Proyek menyoroti kisah keluarga yang terus menunggu kabar orang terdekat yang hilang, tanpa pernah mendapat kepastian dan tanpa pernah bisa menguburkan mereka dengan layak.

