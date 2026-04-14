Bintangi Serial 'Love & 10 Million Dollars', Davina Karamoy Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy membintangi serial terbaru berjudul Love & 10 Million Dollars.

Dalam serial tersebut, dia kembali melakoni adegan-adegan intim dan panas.

Ketika ditanyai apakah takut akan ada stigma sebagai aktor yang kerap bermain adegan panas, Davina Karamoy menanggapi santai.

Menurutnya, stigma semacam itu sesuatu yang berada di luar kendalinya.

Meski begitu, aktris 23 tahun tersebut mengaku sudah menyadari segala risikonya sejak awal mengambil proyek terbarunya itu.

"Kalau dibilang takut atau enggak mungkin stigma itu kan ya out of my control ya, jadi itu memang ya pemikiran saja dari netizen atau siapa pun. Tetapi dibilang ketakutan atau enggak, aku pasti sudah tahu dong risiko itu dari awal," ujar Davina Karamoy di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Dia memastikan dirinya sudah berdiskusi dengan pihak keluarga hingga manajemen sebelum mengambil proyek serial itu.

Davina Karamoy lantas menegaskan bahwa dirinya hanya bekerja secara profesional sebagai aktor semata.