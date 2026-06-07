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Bintangi Serial Night Shift for Cuties, Shenina Cinnamon Berbagi Cerita

Bintangi Serial Night Shift for Cuties, Shenina Cinnamon Berbagi Cerita
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Konferensi pers serial Netflix 'Night Shift for Cuties' di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (4/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Shenina Cinnamon membintangi serial terbaru berjudul 'Night Shift for Cuties'.

Serial tersebut mengangkat cerita yang youthful, penuh warna, sekaligus mengangkat budaya fandom, dan drama persahabatan.

Adapun Shenina Cinnamon berperan sebagai karyawan minimarket bernama Muti, yang sangat menggandrungi girl group bernama 'Purple Tea'.

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Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (4/6), dia mengungkapkan alasannya tertarik bergabung dalam serial tersebut.

Unsur K-Pop yang menjadi salah satu elemen dalam serial tersebut ternyata membuat istri Anggan Yunanda tersebut tertarik.

"Iya, jadi pas aku pertama kali ditawarin, ada elemen K-pop-nya nih di dalamnya, 'Hah! Apakah aku akan debut menjadi idol-kah?' Begitu kan, ternyata tidak," ujar Shenina Cinnamon seraya bergurau, di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis.

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"Jadi, berawal dari situ. Karena ada, 'Oh K-pop. Wah ini hal yang baru nih. Aku enggak pernah nih memerankan karakter yang fan girl habis begini, mau ah, seru'," sambungnya.

Tak hanya itu, perempuan 27 tahun tersebut juga tertarik dengan karakter Muti yang pantang menyerah.

Aktris Shenina Cinnamon membintangi serial terbaru berjudul 'Night Shift for Cuties'.

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