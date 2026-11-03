Bintangi Serial Pay Later 2, Raihaanun: Emang Pengin Banget Coba Main di Komedi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Raihaanun membintangi serial Pay Later 2 yang bergenre drama, komedi, dan romansa.

Berbeda dengan proyek yang biasa dibintanginya, kali ini Raihaanun pun menjajal akting untuk serial dengan nuansa komedi.

Keputusan Raihaanun untuk mengambil proyek itu didasari oleh keinginannya untuk mencoba genre komedi.

Terlebih, produksi serial tersebut sudah memiliki basis penonton yang besar serta kualitas yang matang.

"Iya, memang pengin banget nyoba main di komedi begitu, kan. Dan ketika yang di-offer adalah Pay Later di mana memang sudah besar begitu, jadi masuk ke produksi ini sih memang sesuatu yang challenging banget sih," ujar Raihaanun di kawasan Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (2/11).

Dalam serial tersebut, dia turut beradu akting dengan Fajar Sadboy dan juga Dustin Tiffany.

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Dia tak menampik proses syuting serial tersebut pun kadang kala diwarnai oleh gelak tawa.

"Iya, itu challengenya di situ begitu. Karena kan juga Mas Ardy kan pesannya kan mau comical kan. Terus emang ada adegan yang aku ngomong begitu kan, tapi dianya ngomongnya kayak mangkel gitu. Long term, grammarnya dia tuh berantakan banget jadi yang bisa yang bikin kadang-kadang aku juga ketawa sama dialog sendiri begitu," ucap Raihaanun.