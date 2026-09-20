Bintangi Serial Pote, Audi Marissa Ceritakan Soal Peran dan Tantangan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Audi Marissa untuk kali pertama membintangi serial horor melalui 'Pote'.

Dalam serial tersebut, dia berperan sebagai dokter muda bernama Sarah.

Dia mengungkapkan untuk mendalam karakternya tersebut, dirinya harus menjalani reading terlebih dahulu.

Selain itu, Audi Marissa juga berupaya membangun chemistry bersama para pemeran lainnya untuk mendalami karakternya

"Cara mendalami karakternya pastinya kan kita ada proses reading. Kami mendalami karakter satu sama lain, terus juga pengenalan karakter juga karena kan kami ini satu tim, otomatis kami harus bangun chemistry juga," ujar Audi Marissa di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9).

Guna mendalami perannya sebagai Sarah, dia banyak berdiskusi dengan sang sutradara.

Hal itu dilakukan guna bisa memberikan penampilan yang terbaik untuk karakternya tersebut.

"Mungkin aku juga tanya-tanya Bang Billy juga kan, kayak bagaimana sih sosoknya Sarah, seperti apa begitu," kata Audi Marissa.