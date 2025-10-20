Bintangi Serial Still Single, Yuki Kato Berbicara Soal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Yuki Kato membintangi serial terbaru berjudul Still Single.
Dalam serial itu, dia memerankan karakter Maya.
Serial tersebut menceritakan tentang Maya (Yuki Kato), seorang manajer toko perhiasan berusia 27 tahun yang menjalani hidup berdasarkan zodiak.
Dalam keluarga Jawa-nya, usia tersebut dianggap terlalu 'dewasa' untuk masih melajang.
Tekanan semakin besar ketika ayahnya (Mathias Muchus), didiagnosis Alzheimer dan memiliki satu keinginan terakhir, yakni melihat putrinya menikah sebelum kehilangan ingatan.
Merasa terdesak oleh waktu, Maya bertekad mencari pasangan yang dianggap cocok secara astrologi.
Namun, takdir membawanya ke arah yang tidak pernah dia duga.
Dibantu dua sahabatnya, Tasya (Nadine Alexandra) dan Yudha (Samo Rafael), Maya menjalani serangkaian kencan yang lucu, canggung, dan sering kali berakhir dengan kebingungan.
Aktris Yuki Kato membintangi serial terbaru berjudul Still Single yang tayang mulai 17 Oktober 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Mobil Yuki Kato Dibobol, Polisi Selidiki Rencana Nanang Gimbal
- Mobil Yuki Kato Dibobol Maling, Ini Barang Berharga yang Raib
- Dipandu Ramzi dan Yuki Kato, Kuis Siapa Berani? Bagikan Ratusan Juta Rupiah
- 3 Series Terbaru Segera Tayang di MAXstream, Ini Bocorannya
- Petualangan Sherina 2 Akhirnya Segera Tayang, Mira Lesmana Nervous Hingga Menangis
- Setelah Wulan Guritno, Giliran Yuki Kato yang Diperiksa Polisi