Bintangi Sinetron Dunia Tanpa Tuhan, Oki Rengga Kaget Karena Ini
jpnn.com, JAKARTA - MDTV bersama Netflix resmi mempersembahkan sinetron terbaru spesial Ramadan berjudul Dunia Tanpa Tuhan.
Salah satu pemain sinetron drama komedi satir itu adalah Oki Rengga.
Ini merupakan sinetron pertama yang dibintangi oleh komika berusia 37 tahun tersebut.
Oki Rengga mengaku kaget dengan sistem kerja sinetron yang berbeda dengan film.
"Aku betul-betul kaget. Kami syuting film sehari 6 scene maksimal, ini kadang bisa 20 scene," ujar Oki Rengga di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).
Meski begitu, menurutnya, jam kerja sinetron Dunia Tanpa Tuhan sangat sehat.
Walau pengambilan gambarnya cukup banyak, tetapi jam kerjanya selalu teratur.
Oki Rengga mengaku, dirinya pun mendapat istirahat yang cukup selama menjalani proses syuting sinetron tersebut.
