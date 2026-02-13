menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Bintangi Sinetron Dunia Tanpa Tuhan, Oki Rengga Kaget Karena Ini

Bintangi Sinetron Dunia Tanpa Tuhan, Oki Rengga Kaget Karena Ini

Bintangi Sinetron Dunia Tanpa Tuhan, Oki Rengga Kaget Karena Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konferensi pers Dunia Tanpa Tuhan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MDTV bersama Netflix resmi mempersembahkan sinetron terbaru spesial Ramadan berjudul Dunia Tanpa Tuhan.

Salah satu pemain sinetron drama komedi satir itu adalah Oki Rengga.

Ini merupakan sinetron pertama yang dibintangi oleh komika berusia 37 tahun tersebut. 

Baca Juga:

Oki Rengga mengaku kaget dengan sistem kerja sinetron yang berbeda dengan film.

"Aku betul-betul kaget. Kami syuting film sehari 6 scene maksimal, ini kadang bisa 20 scene," ujar Oki Rengga di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).

Meski begitu, menurutnya, jam kerja sinetron Dunia Tanpa Tuhan sangat sehat. 

Baca Juga:

Walau pengambilan gambarnya cukup banyak, tetapi jam kerjanya selalu teratur. 

Oki Rengga mengaku, dirinya pun mendapat istirahat yang cukup selama menjalani proses syuting sinetron tersebut. 

MDTV bersama Netflix mempersembahkan sinetron terbaru spesial Ramadan berjudul Dunia Tanpa Tuhan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI