BINUS @Bekasi Buka S1 Global Trade Management, Belajar Ekspor-Impor hingga AI

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia periode Januari–Juli 2026 mencapai USD 167,03 miliar, naik 4,43 persen dibanding periode sama 2025, sementara impor tumbuh lebih cepat sebesar 19,94 persen menjadi USD 163,33 miliar, sehingga neraca perdagangan Indonesia Januari-Juli 2026 mencatat surplus USD 3,70 miliar.

Tren ini menegaskan kebutuhan tenaga kerja yang memahami ekspor-impor, kepabeanan, dan rantai pasok global — kompetensi inti yang dibangun GTM.

Melihat kondisi itu, BINUS University resmi meluncurkan Global Trade Management (GTM), program studi baru di bawah BINUS Business School Undergraduate Program, pada Rabu (16/9) di Multimedia Gallery, BINUS @Bekasi. Peluncuran ini menandai satu dasawarsa BINUS @Bekasi sekaligus menjadi respon atas dinamika perdagangan internasional yang terus bergerak.

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Program ini memadukan perspektif global business, kebijakan perdagangan, supply chain, data analytics, dan artificial intelligence, dengan pendekatan experiential learning: simulasi bisnis, proyek industri, dan sertifikasi profesional ekspor-impor.

Direktur Kampus BINUS @Bekasi Prof. Gatot Soepriyanto, S.E., Ak., M.Buss., Ph.D. mengatakan Global Trade Management hadir karena Bekasi dan kawasan sekitarnya memiliki ekosistem bisnis yang sangat dinamis.

“Kami ingin mahasiswa memahami bagaimana bisnis lokal terhubung dengan rantai nilai global,” ujar Prof. Gatot.

Senada, Prof. Dr. Sevenpri Candra, Dekan BINUS Business School Undergraduate Program menyampaikan GTM melengkapi program Management yang sudah lebih dulu berkembang di BINUS @Bekasi.

“Lulusan diharapkan mampu melihat bagaimana pertumbuhan bisnis berkembang dan mengambil keputusan berbasis data dengan AI Tools,” jelas Prof. Sevenpri.