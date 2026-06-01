Binus dan UPH Juara Campus League 2026 Regional Jakarta

jpnn.com - TANGERANG - Tim basket Universitas Bina Nusantara (putri) dan Universitas Pelita Harapan (putra) kembali melanjutkan supremasi di level kampus dengan menjadi juara pada ajang Campus League 2026 regional DKI Jakarta.

Berlaga di UPH College, Karawaci, Minggu (31/5) cewek-cewek Binus menjadi juara seusai mengalahkan tuan rumah dengan skor 47-37.

Raihan gelar ini sejatinya melanjutkan tren tim berjuluk Stingers itu seusai di ajang sebelumnya dengan tajuk Liga Mahasiswa menjadi juara pada edisi 2024 dan 2025.

Kesuksesan yang diraih oleh Keira Ammabel Hadinoto cum suis sejatinya tidak instan mengingat mereka dipenuhi oleh kumpulan pebasket terbaik level SMA.

Dengan racikan tangan dingin M Ridzky Ichwan Pratama dan Jap Ricky Lesmana akhirnya membuat Binus kini disegani di level kampus untuk regional DKI Jakarta dan sekitarnya.

Dari sektor putra, Universitas Pelita Harapan menunjukkan taringnya. Skuad asuhan Stephen L. Metcalfe itu mampu menjadi juara seusai mengalahkan tim putra Binus dengan skor 67-55.

Bagi UPH raihan gelar di Campus League 2026 sejatinya melanjutkan tren positif mereka dalam satu tahun terakhir.

Tim berjuluk Eagles itu tercatat sebelumnya mampu juara di Liga Mahasiswa regional DKI Jakarta.