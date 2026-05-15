Binus Gandeng Odoo Persempit Kesenjangan Dunia Pendidikan dan Kebutuhan Industri

Binus University melalui School of Information Systems resmi menjalin kerja sama strategis dengan Odoo. Foto: Tim Binus University

jpnn.com, JAKARTA - Binus University melalui School of Information Systems resmi menjalin kerja sama strategis dengan Odoo.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dirancang untuk memperkuat konektivitas antara dunia akademik dan industri.

Tujuannya, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan di bidang Enterprise Resource Planning (ERP) serta mempercepat transformasi digital di lingkungan kampus.

Kerja sama ini mencakup berbagai inisiatif kolaboratif yang komprehensif, mulai dari program professional recruitment, seminar, hingga pelatihan khusus.

Dean School of Information Systems Binus University Rudy menyampaikan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengalaman belajar mahasiswa.

Rudy menekankan pentingnya pendekatan yang lebih aplikatif dan berbasis kebutuhan industri dalam proses pendidikan.

Menurut Rudy, transformasi digital saat ini tidak hanya mengubah cara perusahaan bekerja, tetapi juga menggeser standar kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.

Hal ini menuntut institusi pendidikan untuk terus berinovasi dalam menyajikan materi pembelajaran.

