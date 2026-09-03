BINUS HealthTech Festival 2026 Dorong Inovasi Teknologi untuk Layanan Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - BINUS University menggelar BINUS HealthTech Festival 2026 di BINUS Anggrek, Jakarta dengan tema Navigating Future Health Technology to Support Indonesia Universal Health Coverage (UHC).

Festival ini mempertemukan pemerintah, industri kesehatan, tenaga medis, peneliti, akademisi, dan mahasiswa untuk membahas bagaimana teknologi dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan lebih merata di Indonesia.

Vice Rector for Research and Technology Transfer BINUS University, Prof. Dr. Juneman Abraham mengatakan Universal Health Coverage tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak masyarakat yang tercakup dalam sistem kesehatan, tetapi juga apakah mereka benar-benar dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas ketika membutuhkannya.

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"BINUS HealthTech Festival hadir untuk mendorong agar inovasi AI, biomedis, dan teknologi kesehatan tidak berhenti sebagai riset, tetapi dapat diterjemahkan menjadi solusi nyata dan terjangkau bagi masyarakat," ujar Prof. Dr. Juneman.

BINUS HealthTech Festival 2026 dirancang sebagai rangkaian kegiatan terintegrasi, mulai dari Youth HealthTech Innovator, Research Short Course in Advanced Medical Informatics.

Kemudian HealthTech R&D Exhibition, Indonesia–UK Research Translation Forum in Health bersama British Council dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, hingga BINUS HealthTech Festival Plenary Seminar.

Kehadiran Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Stella Christie, serta Wakil Menteri Kesehatan, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono memperkuat forum ini sebagai ruang strategis untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan.

“Visi kami sederhana: riset dan teknologi kesehatan harus sampai ke masyarakat, tidak berhenti di laboratorium. BINUS HealthTech Festival 2026 merupakan upaya kami membangun jembatan interdisipliner dengan merangkul industri, akademisi, pemerintah, dan pihak klinis untuk menghilirkan riset menjadi solusi kesehatan yang relevan dan terjangkau," kata Dr. Syauqi Abdurrahman Abrori, selaku penanggung jawab penyelenggaraan BINUS HealthTech Festival 2026.