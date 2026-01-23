Binus School Simprug Wadahi Kreativitas Siswa Lewat Program Creativerse

jpnn.com - Bina Nusantara menggandeng siswa Binus School Simprug, Caleb untuk meluncurkan produk merchandise eksklusif sebagai bentuk kampanye peduli lingkungan dan perlindungan satwa langka.

Kepekaan terhadap isu lingkungan dinilai menjadi bekal penting bagi generasi muda di tengah meningkatnya ancaman terhadap kelestarian alam dan satwa langka Indonesia.

Kesadaran tersebut tidak hanya perlu dipahami, tetapi juga disuarakan agar mampu mendorong perubahan nyata di masyarakat.

Melalui karya ilustrasinya, Caleb hadir sebagai contoh anak muda yang berani mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan perlindungan satwa langka yang dituangkan dalam bentuk seni visual.

Peluncuran produk tersebut menjadi penanda pentingnya memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi melalui bakat dan minat sejak usia dini.

Pameran seni yang mengusung tema lingkungan hidup ini sekaligus menjadi proyek perdana dari program Creativerse.

Kepala Sekolah Binus School Simprug, Isaac Koh, menerangkan inisiatif ini sejalan dengan Journeys Programme, sebuah pendekatan yang mendampingi tumbuh kembang siswa secara menyeluruh.

Program ini mendorong siswa mengeksplorasi potensi diri serta mengimplementasikan proses belajar ke dalam aksi nyata.