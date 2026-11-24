jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa International Business BINUS University, Shameelah Saleh menjadi pembicara utama dalam pembukaan WE ARE Student Conference 2026 di BINUS @Alam Sutera, Tangerang, pada Senin (23/11).

Peraih dua kemenangan dalam kompetisi kewirausahaan ini menjadi salah satu wajah konferensi yang menempatkan mahasiswa di panggung utama sekaligus memberi mereka ruang untuk mempresentasikan riset.

Dari 1.285 makalah yang diajukan, panitia meloloskan 887 makalah untuk dipresentasikan.

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Konferensi riset berskala internasional ini berlangsung secara hibrida dan mempertemukan mahasiswa, peneliti muda, serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi.

Tahun ini, WE ARE Student mengajak peserta membahas bagaimana riset dan inovasi mahasiswa dapat menjawab kebutuhan komunitas, industri, dan masyarakat di berbagai negara.

WE ARE Student merupakan singkatan dari World Encounter for Actualization, Research, and Empowerment.

Setiap makalah yang diajukan wajib mencantumkan mahasiswa S1 atau S2 sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi.

Ketentuan ini memberi mahasiswa peran langsung dalam menyampaikan temuan dan mendiskusikannya dengan peserta dari berbagai disiplin.