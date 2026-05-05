BINUS University Bentuk Talenta Hospitality yang Siap Terjun dalam Industri Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan artificial intelligence (AI), digitalisasi layanan, serta meningkatnya tuntutan terhadap praktik sustainability telah mengubah industri hospitality menjadi jauh lebih dinamis, kompetitif, dan berbasis nilai.

Industri saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan operasional, tetapi juga business acumen, digital capability, serta pemahaman kuat terhadap sustainability.

Menjawab kebutuhan tersebut, BINUS University melalui Program Hotel Management yang berada di kampus BINUS @Kemanggisan dan Business Hotel Management di kampus BINUS @Bekasi menyiapkan talenta hospitality yang tidak hanya siap kerja dan siap beradaptasi dan berkembang di industri yang terus berubah.

Dekan Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism, BINUS University Dr. Yanti, S.Kom., MM menyatakan Program Studi Hotel Management (HM) BINUS University dirancang dengan pendekatan berbasis industri global melalui Global Hotel Simulation, kolaborasi proyek nyata dengan mitra industri, international exposure, serta peluang sertifikasi profesional.

“Mahasiswa tidak hanya dilatih dalam service excellence, tetapi juga dibekali pemahaman mendalam mengenai operasional hotel modern,” jelas Dr. Yanti dalam bincang di Binus @Bekasi, Selasa (5/5).

Program Business Hotel Management (BHM) di BINUS @Bekasi menghadirkan pendekatan yang lebih strategis dengan fokus pada entrepreneurship, digital hospitality, dan business innovation. Menurut Dr. Yanti, program ini secara khusus mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pelaku industri yang mampu membaca peluang, membangun bisnis, serta mengintegrasikan prinsip sustainable business practices dalam setiap keputusan bisnis yang diambil.

Pendekatan kedua program ini menjadi semakin krusial di tengah pergeseran industri.

Di era AI dan otomatisasi, hospitality tetap membutuhkan sentuhan manusia melalui human-centered service excellence.

“Namun, di saat yang sama, industri juga menuntut talenta yang mampu mengelola teknologi sekaligus memahami pentingnya keberlanjutan sebagai standar global baru,” kata dia.