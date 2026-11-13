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BINUS University Dorong Lahirnya Inovator Digital lewat GEMASTIK XIX 2026

BINUS University Dorong Lahirnya Inovator Digital lewat GEMASTIK XIX 2026
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Rektor BINUS University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., menyampaikan kepercayaan sebagai tuan rumah GEMASTIK XIX 2026 merupakan kehormatan sekaligus kesempatan bagi BINUS untuk berkontribusi dalam pengembangan talenta digital nasional. Foto: dok Binus

jpnn.com, JAKARTA - BINUS University kampus Alam Sutera menjadi tuan rumah Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK) XIX 2026 baru-baru ini.

Ajang kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) itu mempertemukan talenta-talenta digital dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk berkompetisi, berkolaborasi, dan menghadirkan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Rektor BINUS University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., menyampaikan kepercayaan sebagai tuan rumah GEMASTIK XIX 2026 merupakan kehormatan sekaligus kesempatan bagi BINUS untuk berkontribusi dalam pengembangan talenta digital nasional. 

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“Kami percaya inovasi teknologi tidak hanya diukur dari kecanggihannya, tetapi juga dari manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat,” kata Dr. Nelly.

Mengusung tema “Berdampak, Inklusif, dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Cerdas,” GEMASTIK XIX 2026 menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dan kreativitas dalam menjawab berbagai tantangan di era transformasi digital. 

Sebagai tuan rumah, BINUS University mendukung penyelenggaraan GEMASTIK XIX 2026 sebagai bagian dari komitmennya dalam memperkuat ekosistem pendidikan, teknologi, dan inovasi. 

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Melalui ajang ini, BINUS turut membuka ruang bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk saling bertukar pengetahuan, memperluas jejaring, dan mengembangkan potensi sebagai talenta digital masa depan. 

“Kami berharap mahasiswa dapat saling bertukar gagasan, membangun kolaborasi, serta menghasilkan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan masa depan,” ujar Dr. Nelly.

BINUS University kampus Alam Sutera menjadi tuan rumah Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK) XIX 2026 baru-baru ini.

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