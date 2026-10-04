BINUS University Gelar LBFest 2026, Fasilitasi 82 Brand Lokal Mahasiswa & Alumni

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Kampus BINUS @Alam Sutera, Prof. Dr. Lim Sanny, S.T., M.M. mengatakan sebanyak 82 tenant mahasiswa dan alumni Business Creation BINUS Business School, ambil bagian dalam Local Brand Festival (LBFest) 2026 yang digelar di Karawaci, Tangerang, pada 2–4 Oktober 2026.

Memasuki penyelenggaraan tahun ke-7, LBFest tidak sekadar menjadi ajang pameran dan penjualan produk.

Prof. Lim menjelaskan festival tahunan ini dirancang sebagai ruang bagi mahasiswa untuk membawa bisnis yang mereka bangun di kampus berhadapan langsung dengan pasar, mulai dari menguji produk (product testing), membaca respons konsumen (market testing), hingga membangun brand awareness di tengah masyarakat.

“LBFest diinisiasi dan dikelola oleh mahasiswa aktif Business Creation, salah satu jurusan di BINUS BUSINESS SCHOOL Undergraduate Program, BINUS @Alam Sutera,” ujar Prof. Lim, Sabtu (4/10).

Prof. Lim mengatakan tenant yang berpartisipasi merupakan bisnis yang dikembangkan oleh mahasiswa aktif dan alumni Business Creation.

“Kami ingin mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas menjadi sesuatu yang memiliki nilai nyata,” ujar dia.

Prof. Lim menilai melalui LBFest, mahasiswa tidak hanya menciptakan produk dan membangun brand, tetapi juga belajar langsung dari konsumen, memahami pasar, serta mengembangkan bisnis agar dapat terus bertumbuh dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Head of Business Creation Program, Dr. Yunita Wijaya Handranata, B.Eng., M.M., CERA, mengatakan pengalaman berhadapan langsung dengan konsumen menjadi bagian penting dari proses pembelajaran calon entrepreneur.