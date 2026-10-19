BINUS University Hadirkan Deretan Arsitek Ternama di Architecture Grand Festival 2026

jpnn.com, JAKARTA - Cara pandang terhadap arsitektur terus berkembang seiring perubahan iklim, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Head of Architecture Department BINUS University Dr. Michael Isnaeni Djimantoro, S.T., M.T. menyampaikan cara pandang yang tepat pun harus dimiliki oleh calon arsitek.

Sebab, calon arsitek untuk tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga mampu membaca konteks, memahami kebutuhan manusia, serta peka terhadap isu lingkungan dan perubahan sosial.

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Oleh karena itu, Binus University mempertemukan mahasiswa dengan para arsitek dan praktisi lewat AGF 2026 yang bertema “The Golden Age of Architecture baru-baru ini.

Beragam perspektif menjadi pembahasan utama dalam Architecture Grand Festival (AGF) 2026 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur (HIMARS) BINUS University di BINUS @Alam Sutera.

“Kami harap mahasiswa dapat melihat bahwa arsitektur selalu berkembang bersama zaman dan kebutuhan masyarakat,” ujar Dr. Michael.

Pembahasan mengenai proses dalam arsitektur dibahas oleh kehadiran Realrich Sjarief dari RAW Architecture lewat topik Architecture as a Living Craft.

Diskusi ini membahas arsitektur sebagai sesuatu yang terus hidup dan berkembang melalui proses perancangan, pengerjaan, material, keterampilan, serta hubungan antara manusia dengan ruang yang diciptakan.