BINUS University Persiapkan Generasi Venture Capitalists Baru di Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - BINUS University turut berperan aktif mendorong inovasi di tengah pesatnya perkembangan ekosistem startup dan investasi di Asia Tenggara dengan menjadi tuan rumah Grand Final Startup Wars 2025.

Ajang ini merupakan salah satu kompetisi terkemuka bagi talenta muda di bidang investasi yang berkolaborasi dengan TNB Aura. Kegiatan ini bertujuan mengasah kemampuan mahasiswa untuk berpikir dan bertindak layaknya investor professional mulai dari menganalisis pasar hingga mengambil keputusan investasi untuk perusahaan nyata.

Berbeda dari kompetisi startup tradisional yang berfokus pada pitching, Startup Wars menantang peserta untuk memposisikan diri sebagai venture capitalists, mengevaluasi model bisnis, serta menentukan strategi investasi yang berpotensi menciptakan dampak ekonomi dan sosial.

Pendekatan berbasis simulasi ini memberikan pengalaman langsung mengenai cara investor profesional menilai dan mengembangkan startup yang menjanjikan.

Tahun ini, kompetisi Startup Wars berkembang ke lima negara; Indonesia (dengan tim yang diwakili oleh mahasiswa-mahasiswi BINUS University), Singapura, Filipina, Vietnam, dan Malaysia menandai pencapaian besar dalam memperluas akses pendidikan investasi kelas dunia bagi mahasiswa di kawasan Asia Tenggara.

Kompetisi ini menghadirkan bimbingan langsung dari profesional venture capital serta studi kasus dunia nyata yang memperkaya wawasan peserta tentang strategi investasi, manajemen risiko, dan kewirausahaan berdampak sosial.

“Di BINUS University, kami berkomitmen untuk mengembangkan talenta global dalam bidang inovasi dan kewirausahaan. Menjadi tuan rumah Startup Wars sejalan dengan visi kami untuk menjadi universitas kelas dunia yang memberdayakan masyarakat,” ujar Vice Rector of Student Affairs BINUS University Prof Yohannes Kurniawan, Jumat (17/10/2025).

“Kolaborasi kami dengan TNB Aura memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa Indonesia untuk merasakan langsung dunia venture capital, menghubungkan pengetahuan akademis dengan pengalaman industri,” tambah Prof. Yohannes.