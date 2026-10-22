BINUS University Resmi Buka Program Joint Degree Baru Bersama SCUT Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan hubungan bisnis Indonesia dan Tiongkok di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, manufaktur, teknologi, hingga ekonomi digital, membuka peluang karier yang makin luas bagi generasi muda.

Kondisi ini turut mendorong kebutuhan industri dan serta adaptasi dalam lingkungan kerja global.

Menjawab kebutuhan tersebut, BINUS University melalui Program Global Business Chinese berkolaborasi dengan South China University of Technology untuk meluncurkan program Joint Degree.

Head of Global Business Chinese BINUS University Dr. Jureynolds, S.S., M.Litt., menyampaikan kolaborasi tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan di Indonesia dan Tiongkok sekaligus memperoleh dua gelar akademik dari kedua universitas.

Mengusung tema “Preparing Future Global Talent with Two Degree in One Journey”, peluncuran program ini diselenggarakan di BINUS @Kemanggisan, Kampus Anggrek, Jakarta, pada 21 Oktober 2026.

Kegiatan ini menghadirkan diskusi bersama perwakilan industri dan praktisi bisnis untuk membahas kompetensi yang dibutuhkan generasi muda dalam menghadapi persaingan global.

“Melalui program ini, mahasiswa Global Business Chinese yang memenuhi persyaratan berkesempatan memperoleh dua gelar akademik, yaitu Sarjana Sastra (S.S.) dari BINUS University dan Bachelor of Arts (B.A.) dari South China University of Technology,” papar Jureynolds.

Dia melanjutkan program dirancang dengan skema pembelajaran 2+2, yaitu dua tahun pertama di BINUS University dan dua tahun berikutnya di South China University of Technology, Guangzhou, Tiongkok.