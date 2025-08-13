Bio Beauty Lab Brand Rilis Inovasi Terbaru Pencerah Kulit 'Capsibright Series'
jpnn.com, JAKARTA - Brand Skincare lokal terdepan dan inovatif Bio Beauty Lab resmi memperkenalkan inovasi mereka, Capsibright Series.
Representatif Bio Beauty Lab Anindhita Hapsari menyampaikan rangkaian produk ini merupakan produk pencerah kulit pertama di Indonesia yang mengusung bahan aktif dari Cabai Rawit Asia (Capsicum Frutescens).
"Inovasi ini hasil development selama kurang lebih dua tahun Bio Beauty Lab bekerja sama dengan Venas Consulting yang merupakan lembaga expert di dunia beauty Indonesia yang dibangun oleh 3 Beauty Expert Indonesia yaitu Affi Assegaf, Amalia Hayati dan Vanya Sunanto," ungkap Anindhita dikutip, Rabu (13/8).
Anindhita menjelaskan rangkaian Capsibright Series sendiri hadir dengan 2 produk terbaru yaitu Capsibright Elixir Radiance Moisturizer dan Capsibright Elixir Bubbling Mask Cleanser.
"Capsibright merupakan hasil ekstraksi dari cabai rawit yang secara ilmiah terbukti mengandung Vitamin C tujuh kali lebih banyak, menjadikannya bahan alami unggulan untuk membantu proses pencerahan kulit," ucap Anindhita.
Uniknya, lanjut Anindhita, setiap produk dalam series ini tidak hanya mengandalkan satu, tetapi menggabungkan tiga Brightening Agent aktif, menjadikannya terobosan baru dalam industri skincare lokal.
Menurut dia, berbeda dari skincare lainnya Capsibright memaksimalkan potensi Skinfood alami, seperti Vitamin C yang membantu proses pencerahan
Selain itu, Provitamin A & Flavonoid sebagai antioksidan kuat, Vitamin E untuk menjaga kelembapan kulit kemampuan menghambat enzim tyrosinase, sehingga mengurangi pembentukan melanin berlebih yang menyebabkan kulit kusam.
