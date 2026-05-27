Bio Farma Jajaki Kerja Sama Kesehatan dengan Amerika Latin dan Karibia

jpnn.com, JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) memperkuat peluang kerja sama sektor kesehatan dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia melalui forum 2nd Ambassadors’ Dialogue on Enhancing Trade and Investment Cooperation between Indonesia and Latin America and the Caribbean di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (21/5).

Forum tersebut menjadi ajang diplomasi ekonomi untuk mendorong peningkatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan kawasan Amerika Latin dan Karibia.

Kegiatan itu dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Andre Omer Siregar, hingga perwakilan negara-negara Amerika Latin dan Karibia.

Dalam forum tersebut, Bio Farma menjadi salah satu perusahaan yang melakukan business pitching bersama sejumlah BUMN dan perusahaan nasional lainnya.

Direktur Sales Bio Farma Fitri Puspadewi mengatakan kerja sama internasional yang dijalankan perusahaan tidak hanya berorientasi perdagangan, tetapi juga penguatan kapasitas dan pembangunan ekosistem kesehatan berkelanjutan.

“Bio Farma memandang kerja sama internasional tidak hanya sebatas hubungan perdagangan, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas, transfer teknologi, serta pembangunan ekosistem kesehatan yang berkelanjutan,” kata Fitri dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Rabu (27/5).

Menurut dia, kawasan Amerika Latin dan Karibia memiliki potensi besar karena kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang dan peluang kolaborasi jangka panjang yang terbuka luas.

Saat ini, Bio Farma Group telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara di kawasan tersebut melalui mekanisme suplai rutin bersama Pan American Health Organization (PAHO), serta kerja sama bilateral dengan Argentina, Meksiko, dan Peru melalui Phapros.