Bio Farma Raih 2 Penghargaan Nasional atas Kinerja Komunikasi Publik dan Keberlanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) meraih dua penghargaan nasional, yaitu Best Corporate Media Impact 2026 dalam ajang Indonesia Corporate Media Awards 2026 serta Best Corporate Social Responsibility Award 2026 dalam ajang Indonesia CSR Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi di Jakarta, Rabu (4/6).

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Bio Farma dalam membangun komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan berdampak positif, sekaligus menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2021-2024, Usman Kansong, menyampaikan bahwa branding, reputasi, dan kepercayaan publik merupakan tiga elemen yang saling berkaitan dan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan bisnis di era digital.

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“Branding akan membentuk reputasi, dan reputasi pada akhirnya menentukan tingkat kepercayaan publik. Kepercayaan hanya dapat dibangun ketika apa yang disampaikan perusahaan selaras dengan apa yang dilakukan,” ungkap Usman dalam keterangan resmi.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Rasio Ridho Sani, menekankan pentingnya perusahaan untuk menyeimbangkan aspek People, Planet, dan Profit dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan.

“Demi kelangsungan usaha yang berkesinambungan, penting bagi perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada profit atau keuntungan semata. Perusahaan juga perlu memperhatikan aspek people, yaitu orang-orang yang terlibat di dalamnya, seperti karyawan dan masyarakat sekitar, serta aspek planet yang dapat dilihat dari parameter kinerja lingkungan, sebagaimana digunakan dalam penilaian PROPER,” jelas Rasio.

Sekretaris Perusahaan Bio Farma, Bambang Heriyanto, yang hadir menerima penghargaan Best Corporate Media Impact 2026, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Bio Farma untuk terus memperkuat kualitas komunikasi perusahaan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepercayaan publik.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Bio Farma untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan.