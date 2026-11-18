jpnn.com, JAKARTA - Shell Indonesia mengumumkan tengah menyiapkan pelumas mesin diesel bernama Rimula dan layanan teknis di tengah implementasi biodiesel B50.

Langkah itu dilakukan untuk membantu perusahaan menjaga keandalan mesin sekaligus mengoptimalkan efisiensi opersional.

Implementasi biodiesel B50 membutuhkan kesiapan teknis, termasuk kesesuaian mesin, sistem pelumasan, serta pemantauan kondisi aset.

Itu menjadi menjadi faktor penting guna menjaga keandalan mesin kendaraan dan produktivitas industri.

Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Herbert Wibert Victor Hasudungan mengatakan Indonesia saat ini berada di garis terdepan dunia dalam pemanfaatan biodiesel.

Dia menyebut implementasi B50 merupakan langkah nyata dalam mewujudkan swasembada dan kemandirian energi nasional sebagaimana visi pemerintah.

"Agar penerapannya berjalan optimal, kesiapan ekosistem dari hulu hingga hilir menjadi kunci, mulai dari jaminan standar mutu bahan bakar, peningkatan spesifikasi teknis, hingga prosedur penanganan dan penyimpanan di lapangan," ungkap dalam siaran persnya, Rabu (18/11).



Dia menambahkan kolaborasi yang erat antara regulator, pelaku industri, dan penyedia teknologi sangat krusial untuk memastikan keandalan operasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Vice President Technical Lubricants Shell Indonesia Farista Andi Kusuma mengatakan keahlian teknis dan pengalaman di bisnis pelumas dapat memberikan solusi pelumasan yang sesuai di tengah implementasi biodiesel B50.