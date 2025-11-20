menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Biokul Padel Tourney 2025 Jadi Ajang Pemain Pemula Berkompetisi dan Menyalurkan Bakat

Biokul Padel Tourney 2025 Jadi Ajang Pemain Pemula Berkompetisi dan Menyalurkan Bakat

Biokul Padel Tourney 2025 Jadi Ajang Pemain Pemula Berkompetisi dan Menyalurkan Bakat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Acara konferensi pers Biokul Padel Tourney 2025 di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Rabu (19/11). Foto: Dokumentasi Biokul Padel Tourney

jpnn.com, JAKARTA - Event Biokul Padel Tourney 2025 menghadirkan pengalaman baru kepada peserta yang mencoba olahraga tenis dayung tersebut.

Event director Padel Tourney 2025, Ady Sumakarta mengungkapkan bahwa para peserta akan bergabung dengan pemain lainnya yang juga masih dalam tahap percobaan dan bukan mahir dalam bermain.

Oleh karena itu, di ajang kali ini pihaknya memberikan kesempatan kepada para pemula sebagai wadah untuk berkompetisi.

Baca Juga:

“Kami ingin turnamen yg kompetitif. Kita ingin yang terbaik bergengsi dan jadi wadah sehingga bisa mendukung pemain padel nasional," ujar Ady.

Event tersebut menarik minat banyak peserta dengan akan dihadiri sebanyak 332 tim dengan total peserta mencapai 664 pemain.

Jumlah itu sangat sebanding mengingat hadiah yang diperebutkan mencapai Rp 150 juta.

Baca Juga:

Rencananya untuk kategori bronze men yaitu juara akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 35 juta serta raket padel.

Kategori bronze mix dan bronze women, juara pertama berhak membawa pulang hadiah Rp20 juta.

Biokul Padel Tourney 2025 jadi wadah para pemula olahraga tenis dayung berkompetisi dan bersaing dengan pemain lainnya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI