Biokul Padel Tourney 2025 Jadi Ajang Pemain Pemula Berkompetisi dan Menyalurkan Bakat

jpnn.com, JAKARTA - Event Biokul Padel Tourney 2025 menghadirkan pengalaman baru kepada peserta yang mencoba olahraga tenis dayung tersebut.

Event director Padel Tourney 2025, Ady Sumakarta mengungkapkan bahwa para peserta akan bergabung dengan pemain lainnya yang juga masih dalam tahap percobaan dan bukan mahir dalam bermain.

Oleh karena itu, di ajang kali ini pihaknya memberikan kesempatan kepada para pemula sebagai wadah untuk berkompetisi.

“Kami ingin turnamen yg kompetitif. Kita ingin yang terbaik bergengsi dan jadi wadah sehingga bisa mendukung pemain padel nasional," ujar Ady.

Event tersebut menarik minat banyak peserta dengan akan dihadiri sebanyak 332 tim dengan total peserta mencapai 664 pemain.

Jumlah itu sangat sebanding mengingat hadiah yang diperebutkan mencapai Rp 150 juta.

Rencananya untuk kategori bronze men yaitu juara akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 35 juta serta raket padel.

Kategori bronze mix dan bronze women, juara pertama berhak membawa pulang hadiah Rp20 juta.