BIRU akan Hadirkan Konsep Investasi Ganda di Franchise & Property Talk 2025

jpnn.com - PT Biru Semesta Abadi bersama INFOBRAND Group akan menyelenggarakan Franchise & Property Talk 2025 bertema “Ubah Properti Jadi Mesin Uang ala Robert T. Kiyosaki” pada 6 Desember 2025 mendatang di Hotel Pullman Central Park, Jakarta.

Acara ini ditujukan bagi pemilik properti, calon investor, entrepreneur dan masyarakat yang ingin mempelajari cara mengubah aset tidak produktif menjadi mesin uang berisiko rendah melalui kombinasi konsep bisnis kas ritel Depo Air Minum BIRU dan investasi aset properti Biru.

Menurut data Kementerian PUPR, pada 2023 terdapat lebih dari 7 juta rumah kosong di kawasan perkotaan Indonesia, kebanyakan hanya menjadi aset diam yang tetap menimbulkan biaya PBB, listrik minimum, hingga perawatan berkala.

Di tengah kondisi banyaknya properti yang tidak menghasilkan arus kas, filosofi Robert T. Kiyosaki menghadirkan pandangan baru bagi pemilik aset untuk menjadikan properti sebagai mesin pendapatan aktif.

Dengan penerapan model bisnis yang tepat, setiap properti dapat dimonetisasi secara aman dan konsisten, tanpa bergantung pada sekadar kenaikan nilai jual di masa depan.

Konsep inilah yang mendasari BIRU dalam memperkenalkan pendekatan Double Deal, sebuah strategi investasi teruji yang memberikan peluang bagi pemilik properti untuk membangun aset produktif serta memperoleh arus kas berkelanjutan.

Baca Juga: Gubernur Ahmad Luthfi Minta Perbanyak Gelar Forum Bisnis untuk Mendongkrak Investasi

23 Tahun BIRU: Dari Air Minum Higienis Menuju Ekosistem Bisnis Terpadu

Selama lebih dari 23 tahun, BIRU telah menjadi pelopor depo air minum isi ulang nomor satu di Indonesia yang menghadirkan kualitas air minum setara air minum dalam kemasan namun dengan harga yang jauh lebih ekonomis.