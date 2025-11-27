BIRU akan Hadirkan Konsep Investasi Ganda di Franchise & Property Talk 2025
jpnn.com - PT Biru Semesta Abadi bersama INFOBRAND Group akan menyelenggarakan Franchise & Property Talk 2025 bertema “Ubah Properti Jadi Mesin Uang ala Robert T. Kiyosaki” pada 6 Desember 2025 mendatang di Hotel Pullman Central Park, Jakarta.
Acara ini ditujukan bagi pemilik properti, calon investor, entrepreneur dan masyarakat yang ingin mempelajari cara mengubah aset tidak produktif menjadi mesin uang berisiko rendah melalui kombinasi konsep bisnis kas ritel Depo Air Minum BIRU dan investasi aset properti Biru.
Menurut data Kementerian PUPR, pada 2023 terdapat lebih dari 7 juta rumah kosong di kawasan perkotaan Indonesia, kebanyakan hanya menjadi aset diam yang tetap menimbulkan biaya PBB, listrik minimum, hingga perawatan berkala.
Di tengah kondisi banyaknya properti yang tidak menghasilkan arus kas, filosofi Robert T. Kiyosaki menghadirkan pandangan baru bagi pemilik aset untuk menjadikan properti sebagai mesin pendapatan aktif.
Dengan penerapan model bisnis yang tepat, setiap properti dapat dimonetisasi secara aman dan konsisten, tanpa bergantung pada sekadar kenaikan nilai jual di masa depan.
Konsep inilah yang mendasari BIRU dalam memperkenalkan pendekatan Double Deal, sebuah strategi investasi teruji yang memberikan peluang bagi pemilik properti untuk membangun aset produktif serta memperoleh arus kas berkelanjutan.
23 Tahun BIRU: Dari Air Minum Higienis Menuju Ekosistem Bisnis Terpadu
Selama lebih dari 23 tahun, BIRU telah menjadi pelopor depo air minum isi ulang nomor satu di Indonesia yang menghadirkan kualitas air minum setara air minum dalam kemasan namun dengan harga yang jauh lebih ekonomis.
BIRU adalah yang pertama menawarkan format franchise di usaha depo air minum (isi ulang) di Indonesia, yang tercatat secara resmi dalam Rekor Muri di tahun 2007
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Electricity Connect 2025 Wadahi Kolaborasi Sektor Ketenagalistrikan & Industri Hijau
- Konsiten Terapkan Bisnis Berstandar Tinggi, Winfield Raih 2 Penghargaan Bergengsi
- Investasi di Jabar Menunjukkan Tren Positif, LPCK Dorong Pertumbuhan Kawasan Cikarang
- Sido Muncul Raih 2 Penghargaan di Ajang TOP 100 Indonesia La Tofi ESG Rating & Sustainability Communication Awards 2025
- 13 Perusahaan Sawit-Tambang Sabet Anugerah Bisnis dan HAM 2025 dari Setara Institute
- Resmikan Pusat Kreatif Baru di Jakarta, Eurofragance Perkuat Jangkauan di Asia