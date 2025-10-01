menu
Biru Menjawab Tantangan Akses Air Bersih Indonesia

Biru Menjawab Tantangan Akses Air Bersih Indonesia

Biru Menjawab Tantangan Akses Air Bersih Indonesia
Biru telah memiliki lebih dari 808 gerai yang tersebar melalui sistem waralaba yang profesional, memudahkan masyarakat di berbagai kota untuk mengakses air minum berkualitas. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Air minum yang aman dan terjangkau adalah kebutuhan mendasar yang masih menjadi tantangan di Indonesia.

Di tengah fakta bahwa sekitar 9% penduduk masih belum mendapat akses air minum bersih dan 14,8% rumah tangga masih mengandalkan sumur gali berisiko pencemaran, Air Minum Biru hadir sebagai solusi yang mengawinkan kualitas dengan keterjangkauan.

Selama lebih dari 23 tahun, Biru memosisikan diri sebagai "juara sehat dan juara hemat" melalui model bisnis depo air minum isi ulang.

Kunci inovasi Biru terletak pada pemanfaatan Teknologi 100% Ozon dalam proses pemurnian air.

Teknologi ini mengacu pada standar industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), menjadikan air minum Biru setara kualitasnya dengan AMDK pabrikan.

"Dengan teknologi filtrasi berstandar tinggi dan harga yang hanya sepertiga dari AMDK, Biru memastikan setiap keluarga bisa menikmati air minum yang aman tanpa harus memberatkan pengeluaran harian," ujar Yantje Wongso, Founder & CEO Air Minum Biru.

Ozonisasi berfungsi sebagai disinfektan alami yang ampuh membunuh kuman dan virus, serta memperkaya air dengan oksigen aktif, menjadikannya air minum alami, bermineral, dan bebas mikroorganisme patogen.

Keterjangkauan harga, yang hanya sepertiga dari AMDK, dicapai berkat efisiensi biaya yang didapat dengan menghapuskan biaya pengadaan galon dan distribusi produk. Efisiensi ini langsung dinikmati konsumen.

Inovasi Biru tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada model bisnis yang efisien, ramah lingkungan, dan mudah diakses

