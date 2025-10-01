Biru Menjawab Tantangan Akses Air Bersih Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Air minum yang aman dan terjangkau adalah kebutuhan mendasar yang masih menjadi tantangan di Indonesia.

Di tengah fakta bahwa sekitar 9% penduduk masih belum mendapat akses air minum bersih dan 14,8% rumah tangga masih mengandalkan sumur gali berisiko pencemaran, Air Minum Biru hadir sebagai solusi yang mengawinkan kualitas dengan keterjangkauan.

Selama lebih dari 23 tahun, Biru memosisikan diri sebagai "juara sehat dan juara hemat" melalui model bisnis depo air minum isi ulang.

Kunci inovasi Biru terletak pada pemanfaatan Teknologi 100% Ozon dalam proses pemurnian air.

Teknologi ini mengacu pada standar industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), menjadikan air minum Biru setara kualitasnya dengan AMDK pabrikan.

"Dengan teknologi filtrasi berstandar tinggi dan harga yang hanya sepertiga dari AMDK, Biru memastikan setiap keluarga bisa menikmati air minum yang aman tanpa harus memberatkan pengeluaran harian," ujar Yantje Wongso, Founder & CEO Air Minum Biru.

Ozonisasi berfungsi sebagai disinfektan alami yang ampuh membunuh kuman dan virus, serta memperkaya air dengan oksigen aktif, menjadikannya air minum alami, bermineral, dan bebas mikroorganisme patogen.

Keterjangkauan harga, yang hanya sepertiga dari AMDK, dicapai berkat efisiensi biaya yang didapat dengan menghapuskan biaya pengadaan galon dan distribusi produk. Efisiensi ini langsung dinikmati konsumen.