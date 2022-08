Bisa Berbahasa Indonesia, Pelatih Thailand U-16 Ternyata Pernah Main di Klub Ini

jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelatih Timnas Thailand U-16 Pipob Onmo membuat kejutan karena mampu berbahasa Indonesia.

Hal itu terjadi ketika Pipob meladeni wawancara dengan sejumlah media nasional seusai laga Thailand vs Laos di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Kamis (4/8/2022).

Ketika Pipob melintas di area mixed zone, beberapa jurnalis mencoba bertanya dengan bahasa Inggris.

"Can we have a short interview, coach?"

Pipob pun menjawab dengan bahasa Indonesia.

"Oh, bisa," jawab Pipob melansir Antara.

Pipob sedikit fasih berbahasa Indonesia karena rupanya bernah memperkuat salah satu klub di tanah air, yakni Persisam Putra Samarinda.

"Saya pernah bermain di Persisam Putra Samarinda, sekitar 20 tahun yang lalu. Saya di sana sekitar enam bulan," ujar Pipob.