Bisa Bertemu Kapan pun Dengan Anak, Revand Narya Ungkap Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Revand Narya mendapat kebebasan untuk bertemu dengan anak-anaknya, meski hak asuh ada pada Faby Marcelia.

Revand menuturkan, dirinya bisa menemui buah hatinya kapan pun.

Sebab antara Revand Narya dan anak-anaknya tinggal mencocokan waktu untuk mereka bertemu.

"Karena hak asuh kan sepenuhnya sama ibunya. Dan menurut ibunya juga, mau ketemu kapan pun sama anak-anak boleh, nanti tinggal nyocokin hari," ujar Revand Narya di Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis (9/7).

Dia menuturkan bahwa tak ada jadwal pasti untuknya bertemu dengan anak-anak.

Pria 37 tahun tersebut harus menyesuaikan jadwal anak-anaknya dengan dirinya.

Revand Marya menuturkan, anak-anaknya juga memiliki berbagai kegiatan selain sekolah.

"Enggak tentu sih, tergantung. Soalnya kan anak-anak selain sekolahnya banyak, lesnya juga banyak. Saya juga harus cari waktu buat saya ketemu juga," tuturnya.