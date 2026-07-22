Bisikan Berguinho Bikin Mariano Peralta Mantap Gabung Persib Bandung

jpnn.com - Kedatangan Mariano Peralta sebagai pemain baru Persib Bandung disambut positif oleh para penggawa tim.

Berguinho menjadi salah satu pemain yang paling antusias menyambut Peralta di Bandung. Hubungan keduanya sudah terjalin sejak sama-sama membela Borneo FC pada musim 2024/25.

"Saya sangat senang, dia teman saya, saudara yang saya dapatkan dari sepak bola dan saya sangat senang karena dia bisa datang ke sini," lata Berguinho di Bandung, Rabu (22/7/2026).

Selama proses transfer berlangsung, Berguinho mengaku tetap menjalin komunikasi dengan Peralta.

Peralta banyak bertanya mengenai peluang bergabung dengan Persib, termasuk atmosfer sepak bola di Bandung.

"Kami saling memotiviasi satu sama lain, kami saling menyelamati atas kemenangan, atas gol-gol dan kami sempat bicara sedikit tentang tempat ini (Persib). Dia sangat antusias, sangat ingin datang ke sini. itu yang selalu kami bicarakan," ujarnya.

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Berguinho pun terus mendorong rekannya itu agar menerima pinangan klub berjuluk Maung Bandung.

"Saya bicara 'ayo datanglah, karena di sini kami akan bahagia', dan tentu saya sangat senang hal itu terwujud," ungkapnya.