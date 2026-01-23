menu
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Bisikan Sosok Ini Membawa Alwi Farhan ke Semifinal Indonesia Masters 2026

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan tempat di semifinal Indonesia Masters 2026.

Namun, langkah Alwi menuju empat besar tidaklah mudah.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026), pemain berusia 20 tahun itu sempat dibuat kewalahan oleh wakil Jepang Yushi Tanaka.

Baca Juga:

Gim pertama bahkan harus diakhiri melalui deuce sebelum Alwi menang dengan skor 22-20.

Tanaka masih memberikan perlawanan alot pada gim kedua. Hanya saja, kali ini Alwi tampil lebih tenang.

Strategi itu akhirnya membawa Alwi menutup laga dengan kemenangan 21-16.

Baca Juga:

"Saya sempat terpancing (permainan lawan, red), tetapi pelatih (Indra Wijaya, red) mengingatkan saya."

"Anak muda jadi terlalu mudah nafsu," ucap Alwi.

