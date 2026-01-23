Bisikan Sosok Ini Membawa Alwi Farhan ke Semifinal Indonesia Masters 2026
jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan tempat di semifinal Indonesia Masters 2026.
Namun, langkah Alwi menuju empat besar tidaklah mudah.
Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026), pemain berusia 20 tahun itu sempat dibuat kewalahan oleh wakil Jepang Yushi Tanaka.
Gim pertama bahkan harus diakhiri melalui deuce sebelum Alwi menang dengan skor 22-20.
Tanaka masih memberikan perlawanan alot pada gim kedua. Hanya saja, kali ini Alwi tampil lebih tenang.
Strategi itu akhirnya membawa Alwi menutup laga dengan kemenangan 21-16.
"Saya sempat terpancing (permainan lawan, red), tetapi pelatih (Indra Wijaya, red) mengingatkan saya."
"Anak muda jadi terlalu mudah nafsu," ucap Alwi.
