Biskies Goal Challenge Ramaikan Sejumlah Titik Halte Transjakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pagi baru saja dimulai, tetapi ritme Jakarta sontak berderap kencang. Di antara antrean panjang Halte Transjakarta, ratusan pasang kaki berpacu dengan waktu.

Di tengah derap langkah yang tak pernah berhenti itu, riuh tawa mendadak pecah di Halte Pancoran Tugu.

Beberapa penumpuk sibuk menendang bola ke sasaran kecil dalam permainan interaktif Biskies Goal Challenge.

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Rasa penat menanti bus mendadak terobati oleh jeda singkat yang menyenangkan.

Aksi bagi-bagi kebahagiaan kecil ini tak hanya hadir di Pancoran Tugu.

Biskies menyapa langsung para pengguna moda transportasi publik di beberapa titik krusial lain, seperti Halte Denpasar, Widya Chandra, Pinang Ranti, hingga Bundaran HI.

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Bagi para commuter, bergerak aktif sepanjang hari sudah jadi makanan sehari-hari.

Namun, menjaga energi dan perut tetap terisi sering kali terlupakan di tengah padatnya agenda.