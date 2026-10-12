Bisnis Bergerak Lintas Batas, Risiko Hukum Makin Kompleks

jpnn.com, BALI - Hukumonline bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) menggelar Indonesian In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2026 pada 8–9 Oktober 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Mengusung tema Unlocking Growth in the Age of Complexity 2027, forum ini mempertemukan in-house counsel, general counsel, profesional hukum, pimpinan perusahaan, kantor hukum, regulator, serta asosiasi corporate counsel dari Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.

Kehadiran para pemimpin dan komunitas corporate counsel dari berbagai negara menjadikan IHCSA 2026 bukan sekadar forum nasional.

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Kolaborasi Hukumonline dan ICCA dalam forum ini juga menjadi ruang pertukaran pengalaman, gagasan, dan praktik terbaik di antara para profesional hukum di kawasan Asia Pasifik.

Presiden Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) sekaligus Sekretaris Jenderal Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA) Seradesy Sumardi mengatakan kompleksitas yang dihadapi dunia usaha saat ini memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar bertambahnya jumlah regulasi.

“Kompleksitas berarti semakin banyak kepentingan yang harus kita hubungkan,” kata Seradesy.

Menurut dia, satu keputusan bisnis dapat bersinggungan sekaligus dengan hukum nasional maupun hukum negara lain, perlindungan data, teknologi, kekayaan intelektual, rantai pasok, standar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola, ketenagakerjaan, persaingan usaha, hingga risiko reputasi.

Ketika bisnis bergerak lintas batas, risiko hukum pun ikut bergerak melampaui batas negara. Karena itu, in-house counsel dituntut memiliki perspektif yang lebih luas.