BISON Apresiasi untuk Jenderal Listyo Sigit, Sambut Kapolri Jenderal Suyudi

jpnn.com, JAKARTA - Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (BISON) menyampaikan apresiasi serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pengabdian, kepemimpinan, dan dedikasi luar biasa selama mengemban amanah sebagai Kapolri.

Ketua Umum BISON Ginka Febriyanti mengungkapkan di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, Polri telah sukses menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, mengawal berbagai agenda strategis bangsa, serta menghadirkan transparansi dan kedekatan yang erat antara institusi kepolisian dan masyarakat, khususnya kaum muda.

?"Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo atas segala dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa lelah untuk menjaga kedamaian serta ketertiban di tanah air," ujar Ginka.

"Warisan kepemimpinan dan inovasi beliau di tubuh Polri akan selalu menjadi catatan penting dalam sejarah penegakan hukum Indonesia," ujar Ginka Febriyanti.

BISON juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas amanah baru yang diemban oleh Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru.

BISON optimistis bahwa rekam jejak, integritas, serta pengalaman panjang yang dimiliki Jenderal Suyudi Ario Seto akan membawa Polri makin presisi, profesional, modern, dan responsif terhadap dinamika serta tantangan zaman yang kian kompleks.

?"Selamat dan sukses kepada Bapak Komjen Pol. Suyudi Ario Seto atas amanah baru sebagai Kapolri. Kami dari BISON siap mendukung, bersinergi, dan berjalan bersama Polri dalam mengawal stabilitas keamanan, menjaga kondusivitas, serta mendorong kemajuan pemuda dan bangsa Indonesia ke depan," tambah Ginka.

Melalui momentum kepemimpinan baru ini, BISON berharap sinergi yang telah terjalin baik antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan organisasi kepemudaan dan elemen masyarakat dapat terus diperkuat demi mewujudkan Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera. (rhs/jpnn)



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