Bison Gandeng BNN Adakan Kemah Kebangsaan Pencegahan Bahaya Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Bison Indonesia bersama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menyelenggarakan Kemah Kebangsaan Bersinar se-Jadetabek yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu, 25 Oktober 2025.

Dalam kegiatan ini para pelajar diberikan materi bagaimana pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, dengan tema "Membangun Kesadaran dan Kepedulian Antinarkoba di Kalangan Generasi Muda Bersinar Bersama BNN".

Sebanyak 1.200 pelajar yang ikut dalam kegiatan ini dengan didampingi oleh guru pembina.

“Kami ingin memberikan pemahaman sejak dini kepada pelajar tentang bahaya narkoba, mulai dari pengertian, jenis-jenis, hingga cara menghindarinya. Pelajar harus tahu, sekali mencoba narkoba risikonya bisa menghancurkan masa depan,” ujar Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto.

Selain itu juga peredaran narkoba di era sekarang ini sudah mulai dengan berbagai modus terutama menyerang kalangan pelajar.

"Melalui makan ringan, permen, dan cairan rokok elektrik yang dijual melalui media online," kata Jenderal Bintang Tiga Polri tersebut.

Dalam sosialisasi itu, siswa juga diberi pengetahuan tentang faktor penyebab kenakalan remaja yang bisa mengarah pada penyalahgunaan narkoba, modus peredaran yang sering menjerat pelajar, hingga sanksi hukum yang menanti pengguna maupun pengedar.

Sedangkan menurut Koordinator Nasional Bison Indonesia Ginka Febriyanti Ginting, kegiatan ini rutin dilakukan, di mana sebelumnya diadakan di wilayah Pandeglang, Banten