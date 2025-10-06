Bison Indonesia Bersama BNN Banten Edukasi Bahaya Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Bison Indonesia sukses menggelar Kemah Kebangsaan yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Salakanagara, Cihunjuran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Kemah Kebangsaan yang diselenggarakan selama tiga hari ini diikuti ratusan pelajar sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Banten.

Kegiatan Kemah Kebangsaan bertema Garda Terdepan Meneguhkan Kesatuan, Persatuan, Melawan Anarkisme, dan Menangkal Hoaks untuk Menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.

Selain materi kebangsaan, para peserta yang merupakan para pelajar ini juga diberikan materi tentang bahaya penggunaan narkoba bagi generasi muda, terutama pelajar.

"Kemah Kebangsaan ini untuk menanamkan jiwa nasionalisme yang dilakukan sejak usia remaja. Selain itu juga, para peserta diberikan arahan bagaimana bahaya narkoba di kalangan pelajar yang diberikan langsung oleh kepala BNN Banten," ujar Kordinator Nasional Bison Indonesia Ginka Febrianti Ginting.

Ginka mengatakan para peserta juga diberikan materi literasi digital yang diisi langsung oleh seorang influencer asal Banten.

"Tujuannya agar para pelajar dapat menggunakan media sosial yang secara bijak dan tepat," katanya.

Sedangkan menurut Kepala BNN Banten Brigjen Pol Rohmad Nursahid, pihaknya sangat mendukung dengan adanya kegiatan Kemah Kebangsaan bagi generasi muda dengan mengajak para pelajar untuk diberi bekal materi pembelajaran terkait wawasan kebangsaan dan bahaya narkoba.