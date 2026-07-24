Bitcoin Sentuh USD65.500, Sentimen Pasar Kripto Berpotensi Membaik

jpnn.com, JAKARTA - Harga Bitcoin (BTC) kembali menyentuh level USD65.500, menjadi level tertinggi dalam sekitar lima pekan terakhir.

Penguatan tersebut juga diikuti oleh sejumlah aset kripto berkapitalisasi besar, di antaranya Ethereum (ETH) yang diperdagangkan di kisaran USD1.880, XRP sekitar USD1.11, dan Solana (SOL) di level USD75.80.

Chief Marketing Officer INDODAX, Aloysia Dian mengatakan pergerakan pasar kali ini menunjukkan semakin matangnya dinamika industri aset kripto.

Di mana pembentukan harga semakin dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental, mulai dari kebijakan ekonomi, perkembangan regulasi, hingga partisipasi investor institusi.

“Penguatan yang terjadi tidak hanya terlihat pada Bitcoin, tetapi juga mulai diikuti oleh sejumlah aset kripto berkapitalisasi besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa sentimen positif mulai dirasakan oleh pasar secara lebih luas. Namun demikian, investor tetap perlu mencermati berbagai faktor fundamental yang dapat mempengaruhi volatilitas pasar ke depan,” ujarnya.

Aloysia melihat salah satu faktor yang turut membangun optimisme pasar adalah semakin jelasnya arah pembahasan regulasi aset kripto di Amerika Serikat.

Kepastian regulasi dari negara dengan pasar keuangan yag besar seperti Amerika Serikat dinilai dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, memberikan kepastian hukum bagi industri aset kripto, serta mendorong partisipasi investor institusi dalam jangka panjang.

Dalam beberapa hari terakhir, pembahasan CLARITY Act kembali menunjukkan perkembangan positif setelah kerangka etika regulasi tersebut telah disetujui.