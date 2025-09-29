menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Crypto » Bitcoin » Bitcoin Terkoreksi di Tengah Likuidasi Besar, Investor Bisa Gunakan Strategi DCA

Bitcoin Terkoreksi di Tengah Likuidasi Besar, Investor Bisa Gunakan Strategi DCA

Bitcoin Terkoreksi di Tengah Likuidasi Besar, Investor Bisa Gunakan Strategi DCA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Bitcoin. Foto: Bitocto Exchange

jpnn.com, JAKARTA - Pasar aset kripto kembali berada di bawah tekanan pada akhir pekan ini, dengan total likuidasi posisi perdagangan mencapai lebih dari USD1,13 miliar atau sekitar Rp19 triliun dalam 24 jam terakhir.

Data CoinGlass mencatat total likuidasi long senilai USD1,01 miliar, dengan Ethereum (ETH) dan Bitcoin (BTC) masing-masing US$365 juta dan USD262 juta.

Harga BTC turun 2% dalam sehari terakhir, sempat diperdagangkan di bawah USD109.400, sementara ETH melemah ke level US$3.900.

Baca Juga:

Aset kripto lain juga mengalami koreksi. Dogecoin (DOGE) turun lebih dari 4%, XRP melemah 4%, dan Solana (SOL) ambles 5%, sehingga kapitalisasi pasar kripto turun hampir 3% menjadi USD3,7 triliun.

“Volatilitas saat ini memang tinggi, namun investor dapat memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan akumulasi strategis, terutama bagi yang berfokus pada investasi kripto jangka panjang," ujar VP INDODAX Antony Kusuma.

Antony menegaskan, likuidasi besar-besaran bukan hanya risiko, tetapi juga peluang membeli di level harga rendah.

Baca Juga:

“Data on-chain menunjukkan cadangan BTC di bursa turun ke level terendah tahun ini, 2,4 juta BTC. Ini menandakan kepercayaan investor jangka panjang tetap solid,” terang dia.

Antony menekankan penurunan harga pasca-pemangkasan suku bunga Federal Reserve merupakan fenomena normal, dan pasar biasanya memasuki fase konsolidasi sebelum pertumbuhan baru.

Investor dapat memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan akumulasi strategis, terutama bagi yang berfokus pada investasi kripto jangka panjang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI