jpnn.com, JAKARTA - Bitcoin mengalami tekanan sepanjang November 2026 setelah bergerak di kisaran USD78.000 pada awal bulan dan turun ke level terendah sekitar USD55.700 pada Sabtu (21/11), sebelum kembali bergerak ke area USD60.000 pada Selasa (24/11).

Pergerakan tersebut terjadi di tengah perubahan ekspektasi suku bunga Amerika Serikat, arus keluar dana dari ETF Bitcoin spot, ketegangan geopolitik, serta meningkatnya kehati-hatian investor terhadap aset berisiko.

Chief Marketing Officer INDODAX, Aloysia Dian mengatakan koreksi Bitcoin perlu dilihat dalam konteks pergerakan pasar keuangan global dan perubahan likuiditas, bukan hanya dari satu faktor.

“Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan terhadap Bitcoin berlangsung bersamaan dengan meningkatnya kehati-hatian investor terhadap risiko. Arah suku bunga, arus dana ETF, dan pergerakan pasar saham menjadi beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk memahami perubahan sentimen dan likuiditas,” ujarnya.

Risalah atau notulen rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang dirilis pada Jumat (18/11) menunjukkan hampir seluruh peserta rapat menilai kenaikan suku bunga lanjutan kemungkinan masih diperlukan untuk mengendalikan inflasi.

Ekspektasi kebijakan moneter yang lebih ketat dapat membuat investor lebih selektif terhadap aset volatil dan fluktuatif seperti Bitcoin.

Menurut Aloysia, koreksi harga tidak serta-merta menentukan arah Bitcoin dalam jangka panjang.

“Pasar kripto bersifat volatil dan dapat merespons banyak faktor secara bersamaan. Karena itu, investor perlu melihat perubahan harga bersama indikator lain seperti likuiditas, arus dana institusional, inflasi, dan kebijakan suku bunga. Penurunan harga bukan alasan untuk mengambil keputusan secara terburu-buru,” tambahnya.