Bitget Akuisisi Saham GMO-Z.com Cryptonomics, Tinggal Tunggu Restu Regulator Thailand

jpnn.com, JAKARTA - Platform Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, Bitget, mengumumkan rencana akuisisi terhadap perusahaan bursa dan pialang aset digital yang berbasis di Bangkok, GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) Co., Ltd.

Berdasarkan draf transaksi yang diusulkan, GMO Internet, Inc. bersama anak perusahaan terkonsolidasinya, GMO-Z.com Holdings (Thailand) Co., Ltd., serta pihak terkait lainnya, akan mengalihkan seluruh kepemilikan saham mereka kepada BTGT Management (Thailand) Ltd. dan/atau entitas yang ditunjuk.

Kendati demikian, penyelesaian perjanjian jual beli saham ini masih harus menunggu lampu hijau dari otoritas regulator setempat.

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Sebagai informasi, GMO-Z.com Cryptonomics merupakan salah satu operator tangguh yang memegang lisensi resmi bursa dan pialang aset digital di Thailand. Akuisisi strategis ini diyakini akan memberi Bitget jalan pintas yang kokoh untuk menembus pasar lokal dengan memanfaatkan infrastruktur serta pemahaman pasar yang sudah mapan dari perusahaan tersebut.

GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) mengoperasikan bursa dan layanan pialang aset digital berlisensi di Thailand. Akuisisi yang diusulkan ini membuka peluang bagi Bitget untuk memperkuat kehadiran operasionalnya di Thailand dengan memanfaatkan pengalaman bisnis dan pemahaman pasar lokal yang dimiliki perusahaan tersebut.

Transaksi ini merupakan bagian dari evaluasi Bitget terhadap peluang ekspansi di Asia Tenggara, di tengah meningkatnya permintaan terhadap layanan keuangan digital dan perkembangan kerangka regulasi di kawasan tersebut. Pendekatan Bitget berfokus pada pengembangan kapabilitas operasional lokal untuk mendukung partisipasi jangka panjang di pasar serta memenuhi persyaratan khusus di setiap yurisdiksi.

“Untuk membangun kehadiran di suatu pasar, diperlukan keahlian lokal, pemahaman terhadap lingkungan regulasi, dan komitmen jangka panjang terhadap pasar tersebut,” ujar Gracy Chen, CEO Bitget. “Thailand merupakan bagian penting dari lanskap aset digital di Asia Tenggara, dan akuisisi ini memberi kami peluang besar untuk membangun operasional lokal di negara dengan ekosistem yang berkembang pesat. Prioritas kami adalah membangun fondasi operasional yang tepat sembari menghadirkan pengalaman dan kapabilitas global Bitget ke pasar ini.”

Akuisisi yang diusulkan ini akan memungkinkan Bitget membangun bursa yang dioperasikan secara lokal di Thailand dengan memanfaatkan keahlian pasar lokal dan pengalaman operasional dari bisnis yang telah ada. Setelah akuisisi selesai dan persetujuan regulator yang diperlukan atas perubahan pengendalian diperoleh, Bitget berencana menghadirkan platform trading-nya kepada pengguna di Thailand. Langkah ini akan membawa kapabilitas dan pengalaman trading kelas dunia ke pasar lokal, dengan tetap beroperasi sesuai peraturan yang berlaku di Thailand.(ray/jpnn)