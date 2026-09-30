Bitget Bagikan 30 Persen Pendapatan Trading Fee ke Pengguna Lewat Alliance Program

jpnn.com, JAKARTA - Bitget, salah satu exchange kripto terbesar di dunia, resmi meluncurkan Bitget Alliance Program pada Selasa (29/9/2026).

Program berdurasi empat minggu ini dialokasikan khusus untuk membagikan reward pool senilai 30% dari pendapatan transaction fee bersih platform kepada para pengguna non-institusional yang memenuhi syarat.

Program apresiasi ini dijadwalkan berlangsung mulai 28 September 2026 pukul 08.00 UTC hingga 26 Oktober 2026 pukul 08.00 UTC. Distribusi hadiah nantinya akan dihitung secara proporsional berdasarkan aktivitas perdagangan (trading) serta jumlah aset yang disimpan oleh pengguna di dalam platform.



Inisiatif kompensasi ini digulirkan setelah Bitget mendeteksi adanya masalah keamanan pada pertengahan September. Meski sempat menghadapi tantangan, manajemen memastikan bahwa seluruh saldo pengguna tetap aman.

Saat ini, pihak Bitget terus melakukan penguatan sistem keamanan sembari memulihkan operasional layanan agar kembali normal sepenuhnya.



CEO Bitget Gracy Chen mengungkapkan bahwa program ini merupakan respons langsung terhadap besarnya dukungan yang mengalir dari ekosistem mereka selama masa-masa sulit.

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"Dalam beberapa hari terakhir, kami melihat dukungan luar biasa dari pengguna, partner, dan komunitas yang lebih luas," ujar Gracy Chen dalam keterangan tertulisnya.

"Kami ingin menemukan cara yang bermakna untuk memberikan sesuatu kembali kepada mereka yang telah berdiri bersama kami. Karena itu, kami mengalokasikan sebagian pendapatan trading fee platform secara langsung ke dalam reward pool."