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Bitget Hadirkan Anthropic di Platform IPO Prime Menjelang Pencatatan Saham Perdana

Bitget Hadirkan Anthropic di Platform IPO Prime Menjelang Pencatatan Saham Perdana
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Bitget secara resmi mengumumkan masuknya raksasa kecerdasan buatan (AI) Anthropic sebagai perusahaan ketiga dalam platform IPO Prime, membuka akses bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam peluang alokasi saham pra-IPO lewat satu akun. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Bitget secara resmi mengumumkan masuknya raksasa kecerdasan buatan (AI) Anthropic sebagai perusahaan ketiga dalam platform IPO Prime, membuka akses bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam peluang alokasi saham pra-IPO lewat satu akun.

Langkah strategis ini diambil menyusul revisi dokumen pengajuan IPO terbaru yang disampaikan Anthropic pada 2 November kemarin.

Melalui sistem Universal Exchange (UEX), Bitget mencoba menjembatani keterbatasan akses investor ritel dengan menghubungkan mereka ke alokasi dana institusional dan broker mitra sebelum saham resmi diperdagangkan secara publik.

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Proses pemesanan ini akan dibagi ke dalam dua tahapan utama menggunakan denominasi USDT atau USDGO. Tahap pertama, yakni Putaran VIP, akan resmi dibuka pada 5 November 2026 pukul 08.00 UTC hingga 9 November 2026 dengan total batas pemesanan mencapai $1 miliar.

Sementara itu, Putaran Publik dengan biaya di muka lebih rendah sebesar 5% akan diselenggarakan mulai 10 November 2026 hingga satu hari sebelum pelaksanaan IPO riil.

CEO Bitget, Gracy Chen, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan upaya mendobrak dominasi investor bermodal besar di pasar perdana. "Selama bertahun-tahun, peluang investasi IPO sebagian besar hanya tersedia bagi investor institusional dan nasabah dengan kekayaan besar.

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Melalui IPO Prime, kami mempermudah lebih banyak orang untuk mengakses peluang yang sebelumnya sulit dijangkau," ujar Gracy dalam keterangan tertulisnya.

Nantinya, setelah proses alokasi dan jadwal penyelesaian pasca-IPO rampung melalui mitra kustodian, pengguna yang berhak akan menerima token representasi bernama rANT.

Bitget secara resmi mengumumkan masuknya raksasa kecerdasan buatan (AI) Anthropic sebagai perusahaan ketiga dalam platform IPO Prime

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