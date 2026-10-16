Bitget Luncurkan Akun Demo CFD, Fasilitasi Uji Strategi Trading Tanpa Risiko

jpnn.com, JAKARTA - Platform bursa universal (UEX) global, Bitget, resmi meluncurkan fitur Akun Demo untuk produk Contract for Difference (CFD) miliknya pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Inovasi ini menjadikannya salah satu bursa kripto pertama yang menyediakan simulasi perdagangan forex, komoditas, indeks global, hingga kripto menggunakan data pasar real-time tanpa risiko modal.

Fitur simulasi teranyar ini merefleksikan kondisi pasar live secara nyata, termasuk aturan leverage, spread, kuotasi harga, hingga biaya pendanaan overnight.

Pengguna dapat menambah atau mengurangi saldo virtual kapan saja untuk menyimulasikan berbagai ukuran modal, serta mendukung mode trading Electronic Communication Network (ECN) dan 0-Fee.

Bagi trader berpengalaman, akun demo ini juga mendukung integrasi API guna menguji strategi secara mekanis sebelum diterapkan pada akun live. Pengguna dapat berpindah dari lingkungan simulasi ke pasar riil hanya dengan satu klik tanpa mengganggu posisi trading yang sedang berjalan.

CEO Bitget Gracy Chen menjelaskan bahwa memahami mekanisme pasar, istilah teknis, dan manajemen risiko merupakan bagian krusial dalam proses pembelajaran di pasar baru.

"Akun Demo menggunakan kuotasi harga, aturan leverage, dan mekanisme likuidasi yang sama dengan trading live. Dengan demikian, trader dapat mempelajari cara kerja CFD dan manajemen risiko tanpa mempertaruhkan modal mereka,” ujar Gracy Chen dalam keterangan tertulisnya.

Langkah ini melengkapi rangkaian pengembangan infrastruktur CFD Bitget sepanjang tahun 2026, yang bertujuan memperkuat ekosistem Universal Exchange agar pengguna dapat mengelola eksposur aset kripto dan keuangan tradisional (TradFi) dalam satu akun terpadu.(ray/jpnn)