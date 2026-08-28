Bitget Perluas KCGI ke Trading Multi-Aset dengan Total Hadiah 3 Juta USDT

jpnn.com, JAKARTA - Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah membuka King’s Cup Global Invitational (KCGI) 2026 dengan menghadirkan crypto futures, perpetuals TradFi, dan saham AS yang ditokenisasi ke dalam kompetisi trading andalannya untuk pertama kalinya.

Turnamen ini menawarkan total hadiah hingga 3 juta USDT dan menandai perluasan KCGI dari kompetisi yang berfokus pada kripto menjadi ajang trading multi-aset.

Format KCGI tahun ini mencerminkan perkembangan dunia trading. Peserta dapat berkompetisi di lebih dari 600 pasangan crypto futures, TradFi perpetuals yang mencakup saham, komoditas, dan logam mulia, serta spot rToken yang merepresentasikan saham AS yang ditokenisasi.

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Performa di berbagai pasar tersebut akan diperhitungkan dalam satu leaderboard PnL, sehingga strategi lintas aset menjadi bagian utama dari kompetisi.

“KCGI selalu mencerminkan salah satu hal yang membuat kripto begitu menarik: trader saling berkompetisi, mengambil posisi berdasarkan pandangan mereka terhadap pasar, dan berusaha mencari alpha,” ujar CEO Bitget Gracy Chen.

“Yang membuat KCGI tahun ini semakin menarik adalah arena kompetisinya yang jauh lebih besar. Kripto, emas, saham, dan berbagai pasar lainnya kini semakin menyatu dalam dunia trading, sehingga menghadirkan semuanya dalam satu turnamen terasa seperti langkah yang tepat untuk mengikuti perkembangan dunia trading. Ini adalah perpaduan antara dunia TradFi yang semakin terintegrasi dengan semangat kompetitif yang sejak awal membuat kripto begitu menarik,” sambung dia.

Di pusat KCGI terdapat UEX Arena, dengan total hadiah hingga 2 juta USDT yang dialokasikan ke lima leaderboard, mencakup PnL tim, volume trading crypto futures, volume trading TradFi perps, volume trading rToken, dan PnL individu. Kompetisi PnL tim memiliki alokasi hadiah terbesar, yaitu 1 juta USDT.

KCGI 2026 juga memberikan penghargaan kepada tim yang aktif trading di berbagai aset. UEX Pioneer Captain Reward menentukan peringkat tim berdasarkan jumlah anggota yang memenuhi syarat dan melakukan trading di crypto futures, TradFi perps, dan spot rToken.