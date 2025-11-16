BJA Group Serap Ribuan Pekerja di Gorontalo

jpnn.com, GORONTALO - PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) Group terus membuktikan komitmen dalam mengembangkan industri biomassa yang mengedepankan praktik keberlanjutan dan bebas deforestasi.

BJA Group juga terus mewujudkan kontribusi positif dalam menuju masa depan perekonomian daerah yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Tiga perusahaan di BJA Group, yakni PT Biomasa Jaya Abadi, PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), dan PT Inti Global Laksana (IGL) telah menjadi tumpuan penghidupan masyarakat Gorontalo.

Di saat sejumlah LSM meminta perusahaan Jepang menyetop impor wood pellet dari Indonesia, ada ribuan karyawan beserta keluarganya yang menggantungkan hidup dari usaha wood pellet BJA Group yang mengedepankan pengelolaan hutan yang legal dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato Nizma Sanad mengungkapkan, berdasarkan data BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan per September 2025, jumlah tenaga kerja di PT BJA sebanyak 606 orang.

Di PT BTL dan PT IGL, total jumlah tenaga kerja sebanyak 756 orang. Sementara itu, jumlah tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di PT Berkah Indah Gorontalo (BIG) berjumlah 139 orang.

Dengan demikian, total tenaga kerja yang diserap BJA Group mencapai 1.501 orang. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja lokal yang berasal dari Kabupaten Pohuwato mencapai 1.083 orang atau lebih dari 72%.

Sekitar 12,5% tenaga kerja BJA Group berasal dari Kabupaten lainnya di Gorontalo. Hanya 15,5% yang berasal dari luar Gorontalo.